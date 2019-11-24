Москвичам пообещали ледяной дождь

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С воскресенья по вторник, 24-26 ноября, в столице будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит от нуля до минус пяти градусов, ночами — минус 6-11 градусов.

В среду температура начнет постепенно повышаться, местами может высыпать снег. В четверг температура воздуха приблизится к нулю. В Москву придет теплый атмосферный фронт, который принесет теплый и влажный, насыщенный водяным паром черноморский воздух.

Очаговые осадки в виде снега перейдут в смешанную фазу и ледяной дождь. По предварительным данным, ледяной дождь подойдет к южным границам Подмосковья около 14:00 — 15:00, к югу, юго-востоку и востоку Москвы — примерно в 17:00 — 18:00 .

«Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», — отметил Тишковец.

Метеоролог напомнил об опасности ледяного дождя. «Это отложение льда до одного миллиметра, на дорогах и тротуарах будет скользко», — пояснил он.

Ранее врач сообщил, что пыль, покрывшая московские улицы, не опасна для аллергиков, но споры плесени из гниющей травы могут вызвать реакцию у пациентов.

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