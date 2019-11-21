Россиянам раскрыли способ пережить резкую смену температур

При резкой смене температур могут пострадать метеочувствительные люди, страдающие гипертонической или ишемической болезнью — им стоит увеличить дозу препаратов, которые они принимают. Об этом заявил врач-кардиолог Юрий Кремнев в эфире «Москва 24».

Кремнев отметил, что в такую погоду «нужно одеться тепло, чтобы не замерзнуть и не заболеть», а также стоит закаляться, обливаться холодной водой, заниматься моржеванием.

Кроме того, в период резких похолоданий стоит уделить особое внимание обуви, потому что от холодной поверхности земли может возникать переохлаждение. Такой совет дал врач-ревматолог Александр Елонаков. Он отметил, что человек должен продумать питание и быть сытым во время пребывания на воздухе. При этом не стоит переедать — питание должно быть сбалансированным, в нем должны присутствовать белки, жиры и углеводы.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы. Это негативно скажется на самочувствии людей с метеозависимостью. Недомогание может напоминать ощущение погружения в глубокую шахту. Иными словами, люди могут ощутить, что на них давит дополнительный столб воздуха.

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