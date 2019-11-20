Россиян предупредили о похолодании и гололедице

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В регионах Центрального федерального округа России распространили предупреждения о гололедице и снижении дневных температур. Сообщение распространили ГУ МЧС и центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает ТАСС.

Так, в Орловской области среднесуточная температура понизится на 4-6 градусов, в Калужской и Костромской областях в ночь на четверг ожидается дождь, после чего «немного подморозит» — днем до минус 3, ночью до минус 9.

В Смоленской области из-за резкого похолодания возможна гололедица на дорогах. Температура ночью от минус 4 до минус 7 градусов. В Тверской области прогнозируется небольшой гололед и мокрый снег, температура в ночь на 21 ноября может понизиться до минус 7 градусов, в ночь на 22 ноября — до минус девяти. Днем ожидается около минус 4 градусов.

Жителям Белгородской области посоветовали соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от минус 1 до плюс 4 градусов. В ближайшие два дня в регионе ожидается до минус 10 градусов ночью. Такая же ночная температура ожидается в Воронежской, Тульской и Ярославской областях. Днем прогнозируют потепление до минус 5.

В Брянской области сохраняется вероятность образования гололедицы в ближайшие сутки — в среду там возможны небольшие дожди, а в ночь на 21 ноября похолодает до минус 5 градусов. В Ивановской, Курской и Тамбовской областях похолодает до минус 7-8 градусов, днем потеплеет до минус 3-4 градусов, осадков не ожидается. В Липецкой области до минус 10 градусов ночью, до минус 5 градусов днем, также без осадков.

Ранее сообщалось, что в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края в декабре температура воздуха ожидается выше нормы. Теплая погода также ждет жителей Москвы и Подмосковья — несмотря на похолодание, снег в столице выпадет не раньше декабря.

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