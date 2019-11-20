Названы регионы России с теплой погодой в декабре

В северной части европейской территории России, на Урале, а также на севере Красноярского края в декабре температура воздуха ожидается​ выше нормы. Об этом сообщил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой».

По его словам, теплая погода также ждет жителей Москвы и Подмосковья. Эксперт добавил, что, несмотря на похолодание, снег в столице выпадет не раньше декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. «Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.

По осадкам зима будет близка к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России — там возможен дефицит осадков. На Таймыре и в Западной Сибири, наоборот, будет их избыток.

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