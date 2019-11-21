Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении

В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Давление чрезвычайно высокое — 770 миллиметров ртутного столба при норме 747. В XXI веке это вообще самое высокое значение для этого дня, предыдущее значение было 21 ноября в 2016 году — 764,8», — отметил синоптик, подчеркнув, что это негативно скажется на самочувствии людей с метеозависимостью.

Он пояснил, что недомогание может напоминать ощущение погружения в глубокую шахту. Иными словами, люди могут ощутить, что на них давит дополнительный столб воздуха.

По словам Тишковца, за всю историю метеонаблюдений рекордный показатель атмосферного давления в ноябре составил 776 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Минздраве рассказали о способах пережить резкую смену давления. Гипертоникам во время изменения давления стоит обязательно соблюдать схему лечения препаратами, которые назначил врач. При этом лекарство нужно принимать, даже если артериальное давление находится в норме.

1 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. «Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами.

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