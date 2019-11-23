Названа опасность «марсианской» погоды в Москве

Пыль на московских улицах не опасна для аллергиков, но споры плесени из гниющей травы могут вызвать у них реакцию. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, передает в субботу, 23 ноября, РИАМО.

Обычная пыль не является аллергеном, пояснил Болибок. Однако сейчас начали гнить листва и трава, оставшиеся с лета, которые содержат в себе споры плесневых грибов. «Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух. Опасность исходит только от этого», — пояснил медик.

Чтобы избежать обострений, аллергикам рекомендуется вовремя принимать препараты и не пренебрегать рекомендациями врачей.

18 ноября синоптики предупредили, что в течение недели в Москве не ожидается осадков, будет «пыльно и холодно», как на Марсе.

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