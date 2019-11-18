Синоптики пообещали москвичам «марсианские» пейзажи

В Москве на текущей неделе не ожидается осадков, из-за чего в городе будет «пыльно и холодно», как на планете Марс. Об этом сообщил портал «Метеовести».

В сообщении отмечается, что к середине недели в Москву придет холодный фронт — в среду показания термометров опустятся до 2 градусов, после чего «уйдут в устойчивый минус».

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве начнет повышаться с 20 ноября, после чего наступит нормальная зима. Как сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что из-за антициклона будет понижаться температура. Похолодание начнется во вторник, 19 ноября. Со среды, 20 ноября, нулевые температуры будут не только ночью, но и днем.

Он отметил, что сильных морозов не прогнозируется, осадков пока не ожидается.

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