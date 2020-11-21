Мост на остров Русский во Владивостоке закрыли

Правительство Приморского края приняло решение закрыть мост на остров Русский во Владивостоке для движения автомобилей. По данным радиостанции «Говорит Москва», у моста обледенели ванты, поэтому ездить по нему может быть опасно.

«Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта», — пояснили в пресс-службе мэрии. Для людей, намеренных покинуть остров, чиновники пообещали запустить паром. При этом мост собираются снова открыть уже вечером 21 ноября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ледяной дождь во Владивостоке парализовал город. В некоторых районах отключилось электричество, потому что поваленные деревья оборвали провода. Кроме того, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги.

Кроме того, из-за шторма отменили паромы, а из-за обледенения путей было приостановлено железнодорожное сообщение. Некоторые жители города и его окрестностей также жаловались на отключенное отопление, водоснабжения и о проблемах с интернетом.