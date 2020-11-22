Названо условие для открытия моста на остров Русский во Владивостоке

Мост на остров Русский во Владивостоке планируется открыть при повышении температуры, предположительно, вечером в воскресенье. Об этом РИА Новости сообщил представитель правительства Приморского края.

Необходимо, чтобы растаял лед, поэтому сейчас на мосту работы не ведутся. Представитель властей пояснил, что иначе невозможно решить проблему. Во Владивостоке три градуса мороза в настоящее время. На острове в очереди на паром днем в воскресенье насчитывалось до 60 машин и много людей. Власти организовали переправу для вывоза жителей на материк после закрытия моста в субботу из-за падения льдин с вант. Паром вмещает 20 машин и ходит каждые два часа.

В настоящее время в магазинах на Русском закончились питьевая вода в пятилитровых бутылках, спички, газовые баллоны, на исходе также хлеб.

Мост соединяет город с островом, где проживают несколько тысяч жителей. Там же находятся Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), его медцентр, воинские и пожарная части.

Ледяной дождь, прошедший во Владивостоке 19 ноября, парализовал город. В некоторых районах отключилось электричество, потому что поваленные деревья оборвали провода. Кроме того, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги.