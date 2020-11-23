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Кремль назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье

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Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 ноября.

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«Ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред инфраструктуре», — сказал Песков.

По его словам, власти Приморья делают все необходимое для устранения последствий непогоды, однако в одночасье это невозможно.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову отправиться в пострадавший от ледяных дождей Владивосток. Также в городе развернули полевые кухни и организовали выдачу газовых баллонов.

Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Из-за ледяного дождя пострадали линии электропередачи, повалены деревья. Часть жителей осталась без света, тепла и воды. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 23 ноября без электричества остаются 39 населенных пунктов, в том числе Владивосток, говорится на сайте Минэнерго.

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