Кремль назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал колоссальным ущерб от циклона в Приморье. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 ноября.
«Ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред инфраструктуре», — сказал Песков.
По его словам, власти Приморья делают все необходимое для устранения последствий непогоды, однако в одночасье это невозможно.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову отправиться в пострадавший от ледяных дождей Владивосток. Также в городе развернули полевые кухни и организовали выдачу газовых баллонов.
Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Из-за ледяного дождя пострадали линии электропередачи, повалены деревья. Часть жителей осталась без света, тепла и воды. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
По состоянию на 23 ноября без электричества остаются 39 населенных пунктов, в том числе Владивосток, говорится на сайте Минэнерго.