На остров Русский вернулось электричество

Электричество полностью вернулось на остров Русский во Владивостоке, восстановлено энергоснабжение последних двух поселков, остававшихся без света после ледяного дождя, прошедшего 19 ноября. Об этом сообщил генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин, передает ТАСС.

«На данный момент электроснабжение потребителей острова Русский восстановлено», — сказал Кирюхин. Он уточнил, что часть домов обеспечена электричеством по временной схеме, что помогло вернуть свет и тепло в дома. Кирюхин отметил, что в общей сложности стихия разрушила 73 процента линий электропередачи на Русском.

Теперь «Оборонэнерго» планирует повысить надежность работы электросетевого хозяйства, в частности, установить новые опоры, в том числе бетонные, и провести современный провод, добавил генеральный директор предприятия.

Ледяной дождь, прошедший во Владивостоке 19 ноября, парализовал город. В некоторых районах отключилось электричество, потому что поваленные деревья оборвали провода. Кроме того, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги. Мост между городом и островом Русский признали непригодным для движения транспорта и временно закрыли из-за того, что с вант начали падать ледяные глыбы. Таким образом, Русский оказался фактически оторван от материка. Открытие моста и возобновление движения по нему отложили еще на несколько дней.