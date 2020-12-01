Пассажирское сообщение с островом Русский наладят с помощью военных кораблей

Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера, чтобы наладить пассажирское сообщение материковой части Владивостока с островом Русский. Об этом сообщает ТАСС.

Во флоте отметили, что командование откликнулось на обращение полпреда президента Юрия Трутнева и направило корабли для помощи жителям, отрезанным от материковой части Владивостока. Сейчас разрабатывается маршрут движения катеров и их будущее расписание. За один рейс все четыре катера способны перевести более 150 пассажиров.

30 ноября стало известно, что открытие моста между Владивостоком и островом Русский и возобновление движения по нему отложили еще на несколько дней.

27 ноября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков объяснил, что мост приходится очищать вручную, и это сложно из-за его высоты, которая составляет 324 метра. По его словам, это уникальная ситуация, которую можно сравнить с очисткой «парочку Эйфелевых башен». Всего на острове проживает несколько тысяч человек, им раздают газовые баллоны, организованы полевые кухни. В краевом правительстве уточнили, что энергетикам осталось вернуть электричество приблизительно в 20 домов.

Движение на мосту закрыли утром 21 ноября после прошедшего ледяного дождя. Из-за того, что с вант начали падать ледяные глыбы, остров Русский оказался отрезан от материка. Власти организовали паром для вывоза людей, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа.