Названа главная сложность очистки моста на остров Русский ото льда

Мост на остров Русский в Приморском крае надо чистить вручную, что вызывает сложности из-за его высоты. Такую проблему назвал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Его слова передает РИА Новости.

Чекунков сравнил ситуацию с очисткой «парочки Эйфелевых башен». Главная трудность заключается в том, что обледенение такого высокого моста, подобного этому, не имеет прецедентов в мире, указал он.

Министр обратил внимание, что альпинисты работают на ветру и должны очистить объект за несколько дней. Он добавил, что пути прохождения ЛЭП помогут расчистить силы Министерства обороны и Тихоокеанского флота. Чекунков также указал на необходимость улучшать инфраструктурное обеспечение острова Русский и Владивостока.

Ранее стало известно, что главу административно-территориального управления острова Русский отстранят от работы за бездействие и неоказание помощи жителям во время ЧС. На место чиновницы назначили одного из заместителей главы города. Также по распоряжению главы региона 27 ноября на острове Русский установят дополнительные полевые кухни, жителей удаленных поселков обеспечат газовыми плитами и электрогенераторами с топливом.

Движение на мосту закрыли утром 21 ноября после того, как с вант начали падать ледяные глыбы. Из-за этого остров Русский оказался отрезан от материка. Власти организовали паром для вывоза людей, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью раз в два часа.