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Альпинист с 300-метровой высоты показал на видео очистку Русского моста от льда

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@dimsmirnov175 / Telegram

Промышленный альпинист показал на видео очистку моста над островом Русский с 300-метровой высоты. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На видео альпинист продемонстрировал, как очищает лед на высоте нескольких сотен метров. Он описал свое передвижение по пантовым конструкциям моста, отбивая наледь. «Веревку дополнительную завяжу и буду спускаться к пилону. Выйду на перемычку, там двери», — говорит он за кадром.

Ранее правительство Приморского края приняло решение закрыть мост на остров Русский во Владивостоке для движения автомобилей. По словам властей, падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта. Мост останется закрытым до конца ноября.

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