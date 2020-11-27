Россия
 
Последние новости
На Украине оценили шансы вернуть Донбасс военным путем
Россияне определили размер пенсии для комфортной жизни
Фото стюардессы в мини-юбке на багажной полке взволновало поклонников
В офисе Зеленского рассказали о его готовности пойти на второй срок
Британка разгромила прилавок с сотнями бутылок спиртного в супермаркете
«Самый сексуальный доктор в мире» подвергся травле за групповой снимок на яхте
Москвичам предрекли скучную и аномально теплую погоду до конца осени 
Назван лучший способ предотвратить болезни сердца
Женщины массово воспользовались вазелином ради красоты и запустили тренд
Новости партнеров
Прослушать новость

Чиновницу с острова Русский отстранят от работы за бездействие во время ЧС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @fareast_primorye

Главу административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранят от работы за бездействие и неоказание помощи жителям острова во время ЧС. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — цитирует пресс-служба губернатора края Олега Кожемяко.

На место чиновницы Кожемяко поручил незамедлительно поставить одного из заместителей главы города. Также по распоряжению главы региона 27 ноября на острове Русский установят дополнительные полевые кухни. Жителям удаленных поселков раздадут 150 газовых плит, установят пять новых электрогенераторов и организуют развоз топлива для них.

Остров с Владивостоком связывают мост и паромная переправа. После ледяного дождя мост признали непригодным для движения транспорта и временно закрыли. Таким образом, Русский оказался фактически оторван от материка.

Ледяной дождь, прошедший во Владивостоке 19 ноября, парализовал город. В некоторых районах отключилось электричество, потому что поваленные деревья оборвали провода. Кроме того, упавшие обледенелые ветки повредили автомобили и перекрыли дороги.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мишустин отправил министра в пострадавший от ледяных дождей Владивосток
Названо условие для открытия моста на остров Русский во Владивостоке
Ледяной дождь во Владивостоке парализовал город