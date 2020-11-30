Открытие моста на остров Русский отложили еще на несколько дней

Открытие моста между Владивостоком и островом Русский и возобновление движения по нему отложили еще на несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края со ссылкой на компанию ДСД «Дальний Восток», передает «Интерфакс».

В пресс-службе уточнили, что скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и уровня солнечности. Там добавили, что работы ведутся каждый день.

По оценкам специалистов, точно сказать об открытии можно будет через 6-10 дней. До этого возобновление движения планировалось на 30 ноября, пишет «Интерфакс».

Как сообщили в Росавтодоре, на очистку моста ото льда понадобится не менее семи дней. В ведомстве уточнили, что за выходные, 28 и 29 ноября, удалось очистить 14 вант — на данный момент безопасны 123 из 168 вант, осталось очистить 45. После их очистки работники перейдут к работе над пилонами сооружения.

27 ноября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков объяснил, что мост приходится очищать вручную, и это сложно из-за его высоты, которая составляет 324 метра. По его словам, это уникальная ситуация, которую можно сравнить с очисткой «парочку Эйфелевых башен». Всего на острове проживает несколько тысяч человек, им раздают газовые баллоны, организованы полевые кухни. В краевом правительстве уточнили, что энергетикам осталось вернуть электричество приблизительно в 20 домов.