Движение по мосту на остров Русский возобновилось

Во Владивостоке возобновилось автомобильное движение в обе стороны по мосту на остров Русский. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток», которая обслуживает мост, передает ТАСС.

По данным пресс-службы обслуживающей компании, в какой-то момент со стороны центра города скопилась пробка из желающих попасть на остров. Кадры с моста после открытия, а также пробку, на видео показал Telegram-канал LifeShot.

Движение по мосту на остров Русский с материковой части Владивостока перекрыли 21 ноября, так как лед с вант начал падать на проезжую часть. На острове живет около 5,5 тысяч человек. Изначально движение планировалось восстановить 31 ноября, но дату открытия перенесли. 2 декабря на остров полностью вернулось электричество.

В Приморском крае в ночь на 19 ноября пошел ледяной дождь, из-за непогоды падали деревья и конструкции, обрывались линии электропередач.