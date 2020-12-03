На почте Деда Мороза раскрыли главные новогодние желания россиян

Чаще всего россияне просят у Деда Мороза смартфоны. Именно это новогоднее желание оказалось самым популярным, рассказали на почте новогоднего волшебника в Великом Устюге. Об этом пишет газета «Известия».

«На первом месте у нас в этом году — мобильные телефоны. Второе место разделили конструкторы «Лего» и куколки «L.O.L». Третье занимает крупная техника: гироскутеры, квадрокоптеры, ноутбуки и планшеты», — раскрыла праздничные желания руководитель отделения почты в Устюге Наталья Медведкова. Она также добавила, что популярны среди запросов и велосипеды.

Кроме того, дети часто просят пижаму-кигуруми в форме единорога, машинки на пульте управления и игрушечную акулу из магазина IKEA. А вот взрослые больше мечтают о здоровье, счастье и благополучии. Однако попадаются и те, кто мечтает о машинах, квартирах и акциях, уточнила Медведкова.

В этом году, отметила представитель почты Деда Мороза, особенно часто просят здоровья: чтобы кончилась пандемия коронавируса, и все снова зажили привычной жизнью, без медицинских масок.

Ранее основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор описала условия работы Деда Мороза в пандемию. По ее словам, встречи волшебника с детьми не будут переводить в онлайн-формат. Личное общение и игры ничто не может заменить, уверена Моор.