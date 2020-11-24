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Эксперт описала условия работы Деда Мороза во время пандемии

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В условиях пандемии родители не захотят лишать детей праздника и все равно станут приглашать Деда Мороза. При этом актеры, играющие роль волшебника, зачастую в силу возраста оказываются в группе риска заболеваемости. Условия их работы в нынешнем году описала основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор в беседе с радио Sputnik.

Она подчеркнула, что такие встречи, скорее всего, будут проходить на улице. «Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске — это полное обезличивание. Он должен быть здоровый, а детки могут быть в маске. Все будет оговариваться», — пояснила Моор.

Основатель съезда также добавила, что объединение отказалось от массового поздравления в онлайн-формате. По словам эксперта, это не заменит личного общения. «Не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей, без того, чтобы обнять, сказать что-то на ушко. Это чужеродно», — уверена Моор.

Ранее телеведущая Елена Малышева заверила, что контакт с Дедом Морозом или Снегурочкой на праздниках безопасен. Она подчеркнула, что у детей сильный врожденный иммунитет, при этом они мало подвержены заражению коронавирусом.

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