Якутский Дед Мороз зажег елку при ураганном ветре

Дед Мороз из якутского поселка Тикси зажег праздничную елку при ураганном ветре. На кадрах видно, как шесть человек в костюмах пробираются сквозь сильную пургу и зажигают новогоднюю елку, в это время порывы ветра достигают до 40 метров в секунду так, что у персонажей чуть ли не слетают праздничные костюмы, передает РИА Новости.

По словам представителя культурно-спортивного комплекса, где происходило мероприятие, елке удалось устоять при сильном ветре, так как она установлена на специальной конструкции.

Ранее начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик рассказала, что Тикси является местом с самыми сложными для работы погодными условиями в Арктике. В поселке дует сильный ветер — человек переносит такие условия гораздо хуже, чем жару или холод.

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