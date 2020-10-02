Метеоролог назвала место в Арктике с самыми сложными погодными условиями

Местом с самыми сложными для работы погодными условиями в Арктике является якутский поселок Тикси. Об этом рассказала начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик, передает РИА Новости.

Маршалик объяснила, что назвала Тикси, так как населенный пункт находится на Арктическом побережье, где дует сильный ветер — человек переносит такие условия гораздо хуже, чем жару или холод. По ее словам, в середине лета там холоднее, чем в Якутске осенью, а ветер достигает 35-40 метров в секунду. Полярной ночью ситуация усугубляется.

Метеоролог добавила, что условия работы в арктическом регионе традиционно считаются самыми тяжелыми. По ее словам, в России было 13 арктических районов, в прошлом году к ним добавили еще восемь.

Ранее сообщалось, что оленеводы арктических районов Якутии смогут получить миллион рублей на улучшение жилищных условий по программе «Молодой оленевод». В ней смогут принять участие граждане до 35 лет, проработавшие в отрасли не менее 4 лет. В 2020 году проект будут финансировать из регионального бюджета, а в дальнейшем планируется привлечь средства через Агентство по развитию человеческого капитала.

Меры поддержки также окажут учителям по программе «Учитель Арктики» — на нее предусмотрено 10 миллионов рублей. Цель проекта — привлечь в регион и закрепить в нем квалифицированных специалистов, которые помогут улучшить качество образования.