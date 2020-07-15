В Красноярском крае расширили Арктическую зону

На территории Красноярского края расширили Арктическую зону — туда включили Илимпийскую группу поселений, расположенную на территории Эвенкии, куда входят 10 поселков: Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс, передает trk7.ru.

До этого в Арктическую зону входили Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район.

Предполагается, что такое решение «вдохнет новую жизнь» в край и позволит привлечь бизнес к перспективным проектам, в том числе по переработке древесины, производству экологических продуктов питания, а также скажется на развитии туризма, отметил Усс.

trk7.ru также уточнило, что в Эвенкии расположены богатые месторождения нефти, газа, угля, железных руд, исландского шпата, графита, алмазов, драгоценных камней. Кроме того, более 70 процентов территории региона занимают леса.

14 июля президент Владимир Путин утвердил пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовывать новые проекты в Арктике. Предполагается, что законы создадут условия для привлечения в Арктическую зону частных инвестиций в объеме не менее 6,7 триллиона рублей до 2030 года и создания 28 тысяч новых рабочих мест.