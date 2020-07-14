Путин утвердил законы о льготах для инвесторов в Арктике

Президент Владимир Путин утвердил пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовывать новые проекты в Арктике, сообщает ТАСС.

Согласно документам, любой зарегистрированный в регионе предприниматель может получит статус резидента, налоговые льготы и неналоговые преференции, если готов готов запустить новый инвестиционный проект и вложить в него не менее одного миллиона рублей. Будут учитываться затраты на новое строительство и реконструкцию зданий, техническое перевооружение, приобретение машин и оборудования.

Закон о налоговых льготах предусматривает для арктических резидентов нулевую ставку на добавленную стоимость (НДС) при продаже товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Также налоговый вычет будет приниматься для новых участков недр и применятьсяс 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года.

Предполагается, что законы создадут условия для привлечения в Арктическую зону частных инвестиций в объеме не менее 6,7 триллиона рублей до 2030 года и создания 28 тысяч новых рабочих мест.

Ранее Путин подписал закон о налоговых льготах для пользователей недр в Арктической зоне.

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