Первая часть строительства базы ПВО в Арктике завершена

В якутском порту Тикси завершено строительство объектов первой очереди на новой базе соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

Площадь возведенных зданий составила 4 600 квадратных метров. Также полностью построен военный городок Нагурская на острове Земля Александры, закончена реконструкция школы в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, где учатся дети военнослужащих.

В мае генерал армии Дмитрий Булгаков говорил, что строительство базы из 11 объектов будет завершено до конца 2019 года. Все здания комплекса будут соединены крытыми переходами, чтобы никто «не ходит в буран, держась за веревку, как фильмах про полярников».

В Тикси подразделения нового соединения ПВО флота будут обеспечивать безопасности воздушного пространства в районе Северного морского пути. В составе флота сформируют новую дивизию ПВО. Ее части и подразделения развернутся в поселках Диксон, Такси, на архипелаге Новая Земля.

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