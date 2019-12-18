Россия усовершенствует систему ПВО в Арктике

Россия собирается усовершенствовать систему противовоздушной обороны (ПВО) в Арктике, чтобы усилить контроль воздушного пространства над Северным морским путем. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, пишет «Красная Звезда».

В тексте говорится, что морские стратегические ядерные силы страны несут непрерывное боевое дежурство. В частности, ракетные подводные лодки стратегического назначения периодически патрулируют воды Арктики.

В Генштабе также рассказали о прошедших испытаниях гиперзвуковых ракет авиационного комплекса «Кинжал». Пуски ракет были выполнены на полигонах в различных климатических условиях, в том числе на Крайнем Севере. «Одновременно развивается аэродромная сеть, обеспечивающая расширение географии применения данного комплекса», — указано в публикации.

По словам Герасимова, нынешние образцы военной техники и вооружения заменят на перспективные. Планируется строительство новых судов ледового класса, благодаря которым в акватории Севморпути будет обеспечена безопасность морской экономической деятельности страны.

Как сообщает ТАСС, во время выступления перед иностранными военными атташе 17 декабря Герасимов отметил заинтересованность России в региональной стабильности и мирном сотрудничестве в Арктической зоне. Также страна стремится сохранить уникальную экосистему этих территорий.

Глава Генштаба указал, что сейчас российские Вооруженные силы способны полностью обеспечить безопасность судов на Севморпути, и поэтому иностранные военные корабли в акватории не нужны.

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