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Путин рассказал о своем новогоднем желании

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Владимир Путин загадает на Новый год, чтобы все были здоровы. Об этом российский лидер рассказал после того, как сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним Димой из Челябинска, передает ТАСС.

Сестра мальчика поинтересовалась у президента, что тот загадал на Новый год. «Пока не придумал», — ответил Путин, добавив: «Чтобы все были здоровы!»

21 декабря Путин вышел на лед катка на Красной площади, чтобы исполнить мечту мальчика в рамках новогодней акции «Елка желаний», направленной на помощь детям и пожилым людям в сложной жизненной ситуации. Ребенок мечтал «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России». Дима рассказал президенту, что никогда не был в Москве до этого, только проездом. На каток к Диме пригласили олимпийского чемпиона Валерия Каменского, который провел для него и президента тренировку.

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