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Путин пообещал российскому ребенку покататься с ним на коньках

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Участник новогодней акции «Елка желаний», направленный на помощь детям и престарелым в сложной жизненной ситуации, пожелал покататься на коньках по Красной площади. В ответ на это президент России Владимир Путин пообещал покататься вместе с ним. Российский лидер объявил об этом на видеоконференции с добровольцами. Его слова передает ТАСС.

Как передает агентство, волонтеры попросили Путина традиционно принять участие в акции, направленной на помощь людям в трудной ситуации. Президент попросил снять с елки два шара, на каждом из которых были написаны желания детей из разных регионов России.

Так, в одной из записок мальчик из Челябинской области написал, что мечтает покататься на коньках по Красной площади и посмотреть, где в Кремле работает президент. «Запросто, сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге», — пообещал Путин.

Президент не первый раз участвует в подобной акции. В 2019 году он исполнил мечту мальчика из Ставропольского края, который хотел покататься на лыжах в Красной Поляне. Он организовал для ребенка поездку, призвав мальчика быть аккуратнее на склонах.

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