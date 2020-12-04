Стартовал онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ для волонтеров со всего мира

Онлайн-марафон #МЫВМЕСТЕ стартовал в пятницу, 4 декабря. Событие приурочено к Международному и национальному дню волонтера, сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он сказал, что несмотря на онлайн режим встречи, каждый участник марафона чувствует тепло друг друга. «Хотел бы сказать огромные слова благодарности всем волонтерам. Многие из них прямо сейчас находятся в "красных" зонах, доставляют продукты и лекарства нуждающимся, формируют продовольственные наборы для многодетных семей, помогают врачам и медперсоналу в больницах», — отметил Кириенко.

По его словам, в этом году участники акции #МЫВМЕСТЕ помогли более 4,5 миллиона человек, а за каждой помощью стоит своя трогательная история, когда своевременные действия операторов колл-центров действительно спасали кому-то жизнь.

Трансляция на сайте 5dec.dobro.ru будет длиться более 30 часов: за это время желающие смогут присоединиться к телемостам и прямым включениям из регионов России и других стран, мастер-классам и дискуссиям, интерактивным и развлекательным событиям, прослушать мотивационные выступления. Также для них пройдет премьерный показ сериала «Счастье есть». Участники марафона смогут поучаствовать в акции «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай со мной», который исполняет мечты детей и пожилых людей с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут торжественные церемонии награждения победителей премии «Доброволец России — 2020» – одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках онлайн-марафона начнется волонтерская программа Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани и пройдет мотивационная встреча с волонтерами ООН «Россияне, которым покорился мир» с участием иностранных гостей. Завершится марафон торжественным поздравительным концертом «МЫ ВМЕСТЕ».

#МЫВМЕСТЕ — общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступают в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. 181 тысяча человек со всей страны зарегистрировались через сайт для работы в волонтерских штабах. Всего за время акции помощь получили 4 437 474 человека.