Подведены итоги всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

Победители и педагоги-наставники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» подвели итоги первого сезона проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Участники из разных регионов страны во время открытого урока рассказали о том, как изменилась их жизнь после «Большой перемены». Так, победительница, представляющая Санкт-Петербург, Зоя Цай поделилась успехами своего проекта «От садика до дома безопасная дорога». Школьница рассказала, что ее команда вместе с волонтерами посещала детские сады и учила воспитанников правилам дорожного движения, проводила веселые интерактивные игры. Свой приз за победу в конкурсе девочка планирует потратить на обучение и подготовку к вступительным экзаменам в вуз.

Послушать об успехах школьников собрались и гости, среди которых были первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, а также народные артисты и журналисты.

Как отметил Кириенко, «Большая перемена» — это проект, позволяющий школьникам реализовать свои мечты

и раскрыть таланты. «Это пространство непрерывного развития для всех школьников. В сообществе конкурса без перерыва будут проходить тематические месяцы, партнерами которых будут выступать крупнейшие компании страны. Для ребят это возможность пробовать и выбирать разные направления, выигрывать призы и находить друзей со всей страны», — сказал первый замруководителя администрации президента России.

Он также напомнил, что в новом сезоне конкурса к старшеклассникам смогут присоединиться ученики 5-7 классов, что даст им возможность еще раньше попробовать себя в разных направлениях. Министр просвещения в свою очередь добавил, что в России вскоре создадут Ассоциацию участников «Большой перемены».

В финале всероссийского конкурса 20 лучших школ-победителей получили по 2 миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 300 учеников одиннадцатых классов — по 1 миллиону рублей, 300 учащихся 9 и 10-х классов — по 200 тысяч рублей на обучение и дополнительное образование.

Сообщалось, что конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».