Путин снова взялся за исполнение детской мечты

Президент России Владимир Путин вновь принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», благодаря которой были исполнены мечты тысяч детей. Глава государства по телефону пообщался с мальчиком из Ставропольского края, который мечтал побывать в Красной Поляне, сообщает РИА Новости.

«На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем», — сказал российский лидер в беседе с 10-летним Андреем Кочетовым.

Мальчик рассказал президенту о том, есть ли снег на склонах, после чего Путин заверил, что для него будет организовано катание. «Все, договорились, Андрюш, давай, завтра еще покатайся», — предложил глава государства, попросив собеседника быть осторожнее.

Путину досталась открытка с желанием Андрея Кочетова с елки на международном форуме добровольцев в Сочи, который прошел ранее в декабре. Шесть лет назад мальчику был поставлен опасный для жизни диагноз, и во время лечение в его жизни появилась масса ограничений. Тем не менее, уже 22 декабря он прилетел в Красную Поляну, исполнив свою мечту.

Владимир Путин не первый раз участвует в подобной акции. Год назад, также на форуме добровольцев, глава государства узнал о проекте «Мечтай со мной», помогающем тяжелобольным детям исполнять их мечты, забрал со стенда все остававшиеся там конверты и выполнил желания этих детей. Впоследствии добровольческая акция приобрела всероссийский масштаб, став «Елкой желаний», и вслед за президентом к ней присоединились губернаторы, федеральные и региональные чиновники, известные политики и звезды.

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