Путин сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним россиянином

Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей на катке у Кремля с девятилетним российским мальчиком из Челябинской области. Видеозапись их встречи опубликована в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Дима рассказал президенту, что никогда не был в Москве до этого, только проездом. На каток к Диме пригласили олимпийского чемпиона Валерия Каменского, который провел для него и президента тренировку.

Ребенок мечтал «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России». Глава государства исполнил его мечту в рамках акции «Елка желаний», направленной на помощь детям и пожилым людям в сложной жизненной ситуации. Путин принял участие в акции 5 декабря — он попросил снять с елки два шара, на одном из которых было написано желание Димы.

Еще один ребенок, десятилетний Саша из Тульской области, загадал обнять настоящую панду, пишет РИА Новости. Ребенка пригласили в Московский зоопарк, где он познакомился с настоящим животным и посетил специальную зону для проведения тренингов. Ему не удалось обняться с живой пандой в целях безопасности, и взамен мальчику подарили игрушечную. Кроме того, во время экскурсии с Сашей и его родителями по телефону поговорил президент.