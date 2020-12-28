Москвичам рассказали о погоде после Нового года

После Нового года температура воздуха в Москве будет от 0 до минус 5 градусов, возможен небольшой снег. О погоде в первых числах января рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с RT.

По ее словам, в конце декабря будет холоднее. Так, во вторник, 29 декабря, минимальная температура составит около минус 9-11 градусов, в Московской области возможно понижение до минус 16. В среду, 30 декабря, ожидается снег и потепление до минус 4-6. Кроме того, в этот день начнет понижаться давление, а «власть над погодой перейдет к обширному атлантическому циклону», отметила Позднякова.

31 декабря ожидается облачная погода с небольшими осадками, ночью температура воздуха будет не ниже минус 2, днем — около нуля. Практически такая же температура будет в новогоднюю ночь, отметила синоптик. 1 и 2 января температура воздуха снова начнет понижаться. «2 января вновь будет приниматься небольшой снежок, температура станет отрицательной, в течение всех суток до минус 5 градусов», — рассказала Позднякова.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве столбик термометра опустится до минус 10 градусов. Днем ожидаются колебания температуры от минус трех до минус восьми градусов, снежный покров сохранится в пределах нормы.