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Россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

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Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости о погоде в новогоднюю ночь.

По его словам, в центре европейской части страны температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов. Как заявил собеседник агентства, потеплению будет способствовать циклоническая деятельность с запада. Так, уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, что приведет к повышению температуры.

Ученый подчеркнул, что предновогодняя погода по всей стране будет нескучной для россиян. Так, в Санкт-Петербурге температура будет выше нормы на четыре-восемь градусов, поскольку влияние циклонической деятельности наиболее выражено здесь.

По словам синоптика, значительные изменения температуры ждут на предновогодней неделе жителей Западной Сибири. Сейчас погода в этой части страны очень холодная, отклонения от нормы составляют 20 градусов. В новогоднюю ночь синоптик ожидает температуру минус 25 градусов.

Он уточнил, что температурные колебания связаны с влиянием антициклона, который установился в этом регионе.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве столбик термометра опустится ночью до минус 10 градусов. В частности, днем ожидаются колебания температуры от минус трех до минус восьми градусов, снежный покров сохранится в пределах нормы.

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