Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации по празднованию Нового года. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, лучше всего встретить праздник дома. При этом депутат считает, что ресторанному бизнесу нужно позволить работать, но с соблюдением мер предосторожности. «Просто сказать: кто переболел, мы вас ждем. Дать им еще и скидки какие-то», — сказал он. Онищенко считает, что от переболевших даже не надо требовать «какую-то несуразную справку». Также депутат предложил праздновать в парках.

Онищенко добавил, что в настоящее время открыты въезды в Танзанию и Мозамбик, однако мало кто рискнет отправиться в эти страны.

Ранее Онищенко призвал перенести январские выходные на май, чтобы не встречать долго Новый год. По его словам, в мае «и погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке».