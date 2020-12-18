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Онищенко призвал перенести январские выходные на май

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Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Январские выходные стоит перенести на май, чтобы не встречать долго Новый год. К этому призвал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Его слова передает «Московский комсомолец».

По словам Онищенко, в мае «и погода будет другая, и будет чем заняться на дачном участке».

Депутат рекомендовал россиянам чаще гулять, если они встречают праздник за городом и не перегружать свой организм 31 декабря тяжелыми блюдами.

Онищенко также посоветовал не ехать за рубеж и оценил как сарказм рекомендации ездить в Танзанию и на Сейшельские острова, которые Роспотребнадзор назвал безопасными для путешествий в ситуации с пандемией. «Привычная для нас Турция демонстрирует плохие показатели заболеваемости», — добавил он.

В 2021 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. 7 декабря Онищенко уже призывал отказаться от длинных январских выходных. Он объяснил, что в этот период люди часто травятся алкоголем, получают травмы в пьяном состоянии, что увеличивает нагрузку на медиков. По его словам, это также плохо влияет на экономику. Взамен он предложил сделать выходным 31 декабря, потому что «все равно никто не работает».

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