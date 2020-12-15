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31 регион России обьявил 31 декабря выходным

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Фото: Антон Вергун / РИА Новости

31 регион России объявил 31 декабря выходным днем, главы двух субъектов РФ подписали соответствующие распоряжения накануне. Об этом сообщает ТАСС.

Так, 14 декабря губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный заявил, что 90 процентов жителей региона поддержали перенос рабочего дня на 26 декабря.

В тот же день глава Тульской области Алексей Дюмин призвал работодателей сделать для всех сотрудников 31 декабря нерабочим днем. Непрерывно действующим организациям он предложил минимизировать в этот день число работников.

Ранее выходной 31-го объявили в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Ярославской, Воронежской областях, Бурятии, Карелии, Камчатке, Крыму, Севастополе, Мордовии, Татарстане, Тыве, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтае, Ставропольском крае.

9 декабря стало известно о желании большинства россиян отдыхать 31 декабря. 80 процентов опрошенных (83 процента женщин и 76 процентов мужчин) хотели бы, чтобы последний день года был нерабочим.

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