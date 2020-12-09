Россияне массово захотели отдыхать 31 декабря

Большинство россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующие результаты опроса портала Superjob оказались в распоряжении РБК.

Выяснилось, что 80 процентов опрошенных (83 процента женщин и 76 процентов мужчин) хотели бы, чтобы последний день года был нерабочим. «Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими», — объясняли респонденты.

Против такой идеи высказались 10 процентов граждан. Еще столько же россиян пока не определились, стоит ли отдыхать 31 декабря.

Больше всего поддерживающих идею сделать последний день года выходным проживают в Санкт-Петербурге и Челябинске (по 83 процента), Нижнем Новгороде и Уфе (по 82 процента), Красноярске и Омске (по 80 процентов). Чуть меньше россиян хотели бы, чтобы 31 декабря был нерабочим, в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде.

В конце ноября Госдума отклонила законопроект о введении постоянного выходного 31 декабря. Инициативу внесли в парламент еще в ноябре 2019 года. Однако в октябре правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу.

В нынешнем году Кремль оставил на усмотрение региональных властей решение объявлять или не объявлять 31 декабря выходным. Власти 15 субъектов Российской Федерации приняли решение сделать этот день нерабочим. В частности, отдыхать накануне Нового года будут жители Белгородской, Курской, Томской, Мурманской областей, Ставропольского края, Крыма, Татарстана, Чувашии, Камчатки и нескольких других регионов.