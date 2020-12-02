Россия
 
Последние новости
Умер сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце» Борис Плотников
Путин оказался в курсе всего по коронавирусу в России
Обнаружено требующее пересадки легких последствие коронавируса
Устранение последствий циклона с ледяным дождем в Приморье займет минимум год
Кайли Дженнер обругали за хвастовство из-за фото в роскошном самолете
Поймана самая старая тропическая рыба в мире
Ведущий Первого канала обнаружил опасное последствие самоизоляции
В армии ФРГ обнаружили «граждан рейха»
Глава СВР заявил о работе Менделеева и Грибоедова на разведку
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль высказался об идее сделать 31 декабря выходным днем

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле оставили на усмотрение региональных властей решение объявлять или не объявлять 31 декабря выходным. Так о соответствующей идее высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 2 декабря.

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», — сказал Песков, комментируя решение властей Белгородской области сделать 31 декабря выходным для госслужащих.

Ранее в среду врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому в последний день декабря будут отдыхать сотрудники органов исполнительной власти, областных государственных учреждений и предприятий. Рабочий день переносится на 26 декабря.

Накануне с призывом объявить 31 декабря выходным к российским губернаторам обратились в Общественной палате.

Между тем 26 ноября Госдума отклонила законопроект о введении постоянного выходного 31 декабря. Инициативу внесли в парламент еще в ноябре 2019 года.

Однако в октябре правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый регион России сделал 31 декабря выходным днем
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным
В России 31 декабря предложили сделать постоянным выходным