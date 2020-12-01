Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем. Специальное обращение им направил член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

По словам Хамзаева, он обратился с такой просьбой потому, что выходной день 31 декабря поддержали более 85 процентов граждан. По его словам, опросы, показывающие мнения россиян, проводятся ежегодно. Он уточнил, что инициативу продвигают на протяжении шести лет.

Материалы по теме «Гадкий праздник буржуазный» Как Новый год стал главным советским и российским торжеством Не в этот раз В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году

В 2019 году инициативу поддержали более 15 регионов, рассказал Хамзаев. В обращении он написал, что в выходной день 31 декабря человек должен быть дома с семьей. По его мнению, россияне станут спокойнее и счастливее, а атмосфера Нового года — еще более праздничной.

В сентябре Минтруд предложил сделать выходным днем 31 декабря, но в 2021 году. В министерстве объяснили, что это не получится сделать в 2020 году по нормам Трудового кодекса. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова выступила за введение выходного в этот день на постоянной основе, потому что фактически 31 декабря в России считается нерабочим. Инициативу поддержал и Совет Федерации.

26 ноября стало известно, что Госдума оставила 31 декабря в России рабочим днем, отклонив законопроект, внесенный партией ЛДПР в 2019 году. Последний день 2020 года будет рабочим.

Правительство определило праздничные выходные дни в 2021 году. 31 декабря, которое выпадает на пятницу, объявили выходным. В январе россияне будут отдыхать с 1 по 10 число (пятница-воскресенье), нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на 22 февраля (понедельник). В итоге будет три выходных — с 21 по 23 число (воскресенье-вторник). В марте выходными сделали 6-8 числа, в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10, в июне — с 12 по 14, в ноябре — с 4 по 7.