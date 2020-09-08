Совфед поддержал предложение сделать 31 декабря выходным

Первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поддержал предложение Минтруда сделать 31 декабря выходным днем в 2021. Он счел возможными как законодательные изменения по этому вопросу, так и постановления правительства. Слова сенатора приводит РИА Новости во вторник, 8 сентября.

«Я думаю, что предложение сделать 31 декабря в будущем году выходным — это элегантный ответ правительства на массу вопросов, которые поступают к нему по этому поводу», — отметил Рязанский.

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Кроме того, сенатор предположил, что основное препятствие выходному дню 31 декабря в том, что в последний день года нужно закрывать финансовую отчетность. При этом он подчеркнул, что выходить в этот день на работу на 2-3 часа ради этого «не совсем логично».

В заключение Рязанский заявил, что, несмотря на перенос выходных дней с 2 и 3 января 2021 года, эти дни остаются нерабочими. «Правительство утвердило график отдыха на новогодние каникулы и просто подарило нам эти дни», — добавил он.

Ранее стало известно, что Минтруд захотел сделать выходным 31 декабря 2021 года, которое в следующем году выпадает на пятницу. Нерабочими также станут дни с 1 по 19 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1-го по 3-е и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября. Обновленный график составлялся с учетом интересов граждан и различных организаций.

При этом в середине августа в Минтруде уточняли, что 31 декабря 2020 невозможно сделать выходным днем по нормам Трудового кодекса, но это можно реализовать в 2021 году.