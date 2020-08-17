Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса, однако этот момент может быть учтен при переносе выходных дней в 2021 году. Так Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным, передает РИА Новости в понедельник, 17 августа.

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Соответствующее пояснение министерство направило в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В частности, перенос рабочего дня будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса.

В то же время Нилов в своем Telegram-канале написал, что только главы регионов могут принять решение о выходном в последний день декабря. Однако, по его словам, это может вызвать «недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим" днем».

В конце ноября прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной в году. Правительство не поддержало инициативу.

В 2019 году предновогодний день приходился на вторник и был рабочим для большинства россиян. Ряд губернаторов объявили его выходным на своей территории.