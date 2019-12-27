Шойгу сделал 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что принял решение сделать 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 27 декабря.

Рабочий день переносится на 28 декабря. «Довольно напряженное окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год», — сказал Шойгу.

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19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин счел логичной инициативу сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.

В текущем месяце сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем, среди них — Псковская, Кировская, Томская, Ленинградская, Магаданская области, а также Крым и Карачаево-Черкесия.

В середине ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утвержденный трудовой календарь уже не может быть изменен.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.

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