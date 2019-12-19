Путин ответил на вопрос о выходном 31 декабря для всей страны

Сделать 31 декабря выходным днем по всей стране логично, считает президент России Владимир Путин. Об этом в четверг, 19 декабря, он заявил в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Задавший вопрос журналист, отметил, что в последний день года «полстраны не работают, а делают вид». Кроме того, корреспондент заверил, что «наши жены вам спасибо скажут, а может, и ваша будущая».

«Лучше, чтобы ваши жены говорили спасибо вам», — ответил Путин.

Глава государства согласился с приведенными аргументами. При этом президент усомнился, нужно ли принимать такое решение прямо сейчас, накануне Нового года.

Вместе с тем, он заявил, что приветствует решение некоторых работодателей объявить 31 декабря нерабочим днем. Однако Путин призвал обсудить это в спокойной обстановке, чтобы в том числе учесть интересы огородников и садоводов, не отбирая у них выходной в мае.

В декабре сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение. 3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря. В Карачаево-Черкесии и Ленинградской области власти поступили аналогичным образом. Накануне к отдыхающим в последний день года регионам присоединилась Магаданская область.

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