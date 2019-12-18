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Еще один российский регион присоединился к отдыхающим 31 декабря

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Еще один российский регион присоединился к отдыхающим 31 декабря. В Магаданской области объявили последний день года выходным, сообщается на сайте регионального правительства.

Указ «Об изменении рабочего времени» подписал губернатор Сергей Носов. Однако рабочий день будет перенесен на субботу, 28 декабря. Изменения коснулись государственных и гражданских служащих, а также работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области.

Органам местного самоуправления также порекомендовали перенести выходной. Отмечается, что губернатор принял решение исходя из проведенного опроса региональными средствами массовой информации.

В начале месяца сразу в нескольких регионах объявили 31 декабря выходным днем. Так, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников спросил своих подписчиков в Instagram, надо ли делать 31 декабря выходным днем, и, получив 92 процента положительных голосов, издал соответствующее распоряжение. 3 декабря аналогичное решение принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В Крыму также перенесли рабочий день для государственных служащих с 31 декабря на 28 декабря. В Карачаево-Черкесии и Ленинградской области власти поступили аналогичным образом.

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