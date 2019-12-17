Россиянам рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель. Об этом сообщил заместитель главы Роструда Иван Шкловец, передает РИА Новости.

Согласно производственному календарю, короткие рабочие недели приходятся на каждый месяц с января по июнь, а также ноябрь. Как пояснил Шкловец, их сокращение связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Первая короткая рабочая неделя ожидается в январе, сразу после новогодних каникул — 9 и 10 января. В феврале она приходится на последнюю неделю месяца: с 25 по 28 февраля. Четырехдневной будет и вторая рабочая неделя марта (10-13 марта), а также последняя рабочая неделя апреля (27-30 апреля).

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Сокращение рабочих дней в мае (с 6 по 8 число) связано с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января. «При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — отметил Шкловец.

В июне причиной короткой рабочей недели станет празднование Дня России 12 июня. А День народного единства 4 ноября разделит рабочую неделю на две части по два рабочих дня.

Ранее россиянам напомнили, что последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. До этого сразу несколько регионов объявили 31 декабря выходным днем.

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