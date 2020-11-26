Госдума оставила в России 31 декабря рабочим днем

31 декабря останется в России рабочим днем. Соответствующий законопроект был отклонен Госдумой, сообщает РИА Новости в четверг, 26 ноября.

Законопроект был внесен в парламент депутатами от ЛДПР в ноябре 2019 года. Согласно инициативе, перенос выходных дней следовало осуществлять таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным. При этом общее количество нерабочих дней предполагалось оставить в том же объеме.

16 октября правительство определило праздничные выходные дни в 2021 году. 31 декабря, которое выпадает на пятницу, объявили выходным. В январе россияне будут отдыхать с 1 по 10 число (пятница-воскресенье), нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на 22 февраля (понедельник). В итоге будет три выходных — с 21 по 23 число (воскресенье-вторник). В марте выходными сделали 6-8 числа, в мае — с 1 по 3 и с 8 по 10, в июне — с 12 по 14, в ноябре — с 4 по 7.

Последний день 2020 года будет рабочим.