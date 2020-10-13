Названа доля сторонников объявления 31 декабря выходным в России

Сторонниками объявления 31 декабря выходным днем в 2021 году оказался практически каждый второй россиянин (48 процентов). Это следует из данных опроса ВЦИОМ, передает РИА Новости.

Доля тех, кому не нравится эта идея, составила 14 процентов, еще 36 процентов отнеслись к ней безразлично. Чаще всего предложение поддерживали женщины (52 процента против 43 процентов мужчин), мужчины оценили инициативу отрицательно (18 процентов против 11 процентов женщин).

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Свое желание сделать 31 декабря выходным 37 процентов россиян объяснили нехваткой времени, еще 25 процентов считают, что в этот день «никто толком не работает» из-за сокращения графика или корпоративов. 12 процентов заявили, что хотят спокойно отдохнуть перед новогодней ночью, 11 процентов выразили желание провести время с семьей и близкими, 9 процентов указали, что это предпраздничный день.

36 процентов считают, что в России и так много праздников, и 31 декабря не надо объявлять выходным. По мнению 15 процентов, новогодние праздники и так длятся долго, 13 процентов считают, что это вызовет лишние «пьянки и драки», 12 процентов указали на необходимость работать, а 7 процентов переживают за уменьшение зарплаты из-за выходного.

27 процентов россиян работают полный день 31 декабря, среди них 29 процентов женщин и 24 процента мужчин. Неполный рабочий день у 21 процента россиян, а у 37 процентов это зависит от графика. Вообще не работают 31 декабря 14 процентов опрошенных.

8 сентября Минтруд России предложил сделать выходным 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу. В проекте постановления министерства о переносе выходных в будущем году новогодние праздники предлагается растянуть на 10 дней — с 1 по 10 января, майские ввести с 1 по 3 число и с 8 по 10 число, в сумме шесть дней. Дополнительные выходные будут с 21 по 23 февраля, 6-8 марта, 12-14 июня и 4-7 ноября. В середине августа Минтруд объяснил, что сделать 31 декабря выходным в 2020 году невозможно, по нормам Трудового кодекса, но это можно реализовать в 2021 году.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила сделать 31 декабря постоянным выходным, потому что в стране он фактически считается нерабочим, и россиянам было бы удобнее в этот день оставаться дома и готовиться к празднованию Нового года.