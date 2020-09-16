Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал безобразием идею сделать 31 декабря выходным днем. По его мнению, 11 дней новогодних каникул могут привести к увеличению алкогольных отравлений. Его слова приводит RT в среду, 16 сентября.

Материалы по теме «Гадкий праздник буржуазный» Как Новый год стал главным советским и российским торжеством Не в этот раз В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году

«Если мы еще примем правильный закон о нерабочем дне 31 декабря, у нас получится 11 дней, это будет безобразием. Для медицинских работников Новый год — это один из самых тревожных периодов в году: алкогольные отравления, смерти от алкоголя, автомобильные и бытовые травмы… Для скорой помощи и экстренных служб это период огромной нагрузки», — сказал Онищенко.

Комментируя предложение члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники с 14:00 до 18:00, Онищенко отметил, что перспективы у него «очень маленькие». По его мнению, это не самое главное, на что стоит обратить внимание.

С предложением ограничить время продажи алкоголя Хамзаев выступил ранее 16 сентября. Он отметил, что смертность от алкогольного отравления в период праздников возрастает почти в два раза. Единственный способ ее сократить, считает общественник, — ужесточить режим продажи спиртных напитков.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, в котором 31 декабря предлагается сделать выходным. Согласно документу, новогодние праздники пройдут с 1 по 10 января, а майские продлятся шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.