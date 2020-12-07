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Восьмой регион России объявил 31 декабря выходным днем

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Восьмой регион России — Вологодская область — объявил 31 декабря 2020 года выходным днем. Губернатор Олег Кувшинников заявил об этом в видеообращении, размещенном на странице во «ВКонтакте».

«Посоветовавшись с коллегами, я принял решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу — 26 декабря. Это даст возможность всем вологжанам спокойно подготовиться к главному празднику, к Новому году. Я хотел бы обратиться к руководителям крупных промышленных предприятий и предприятий малого бизнеса, а также органов местного самоуправления с просьбой поддержать мою инициативу», — сказал Кувшинников.

Губернатор отметил, что в прошлом году одна из жительниц региона обращалась к нему с такой инициативой. Тогда он обещал воплотить ее на практике на следующий год.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Он отметил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране, так как происходят «отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, травмирования людей в пьяном виде и так далее».

5 декабря Мурманская область стала седьмым российским регионом, который объявил 31 декабря 2020 года выходным днем. До этого 31 декабря объявили выходным в Белгородской, Владимирской, Курской областях, Ставропольском крае, Крыму и Татарстане.

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