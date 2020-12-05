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Седьмой российский регион объявил 31 декабря выходным днем

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Мурманская область стала седьмым российским регионом, который объявил 31 декабря 2020 года выходным днем. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона объяснил свое решение стремлением сделать так, чтобы северяне могли провести этот праздничный день со своими семьями.

До этого 31 декабря объявили выходным в Белгородской, Владимирской, Курской областях, Ставропольском крае, Крыму и Татарстане.

В сентябре Минтруд предложил сделать выходным днем 31 декабря, но в 2021 году. В министерстве объяснили, что этого не получится сделать в 2020 году по нормам Трудового кодекса. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова выступила за введение выходного в этот день на постоянной основе, потому что фактически 31 декабря в России считается нерабочим. Инициативу поддержал и Совет Федерации.

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